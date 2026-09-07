В Омске дело об убийстве девочки с попыткой изнасилования направлено в суд

Житель Омска попал под суд за убийство девочки с попыткой изнасилования В Омске дело об убийстве девочки с попыткой изнасилования направлено в суд

Москва7 сен Вести.В Омске заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки с попыткой изнасилования. Расследование уголовного дела завершено, сообщает СКР.

Ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности омич летом 2024 года напал на девочку-подростка, попытался изнасиловать ее, но приближавшиеся люди отпугнули его.

Ударом по лицу он оставил жертву без сознания. А для сокрытия следов покушения на изнасилование утопил ее в реке Иртыше. Тело подростка было обнаружено, а в результате экспертиз на ее вещах было обнаружено ДНК нападавшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд написано в канале СК России

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.