Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве 12-летней девочки на Кубани Убийцу 12-летней девочки на Кубани приговорили к 23 годам колонии

Москва27 авг Вести.В Краснодарском крае суд вынес приговор в отношении Николая Цыганкова, признав его виновным в попытке изнасилования и убийстве 12-летней девочки. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани, фигуранта отправили в колонию на 23 года. Слушания проходили в закрытом режиме.

Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Николая Цыганкова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.3, п. "б" ч.4 ст.131; п. "в" ч.2 ст.158; п.п. "в", "к" ч.2 ст.105 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года… в колонии строгого режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Преступление произошло 1 сентября 2024 года в хуторе Бураковском Кореновского района. Мужчина увидел школьницу, которая ехала на велосипеде, набросился, утащил на берег реки и попытался изнасиловать. Ребенку удалось вырваться, однако злоумышленник ее настиг, сорвал рубашку и задушил. Тело жертвы, ее вещи и велосипед он сбросил в реку, а телефон и наушники забрал себе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.