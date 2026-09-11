Раскрыто убийство беременной, совершенное в 2009 году в Калининградской области

В Калининградской области раскрыли убийство 17-летней давности Раскрыто убийство беременной, совершенное в 2009 году в Калининградской области

Москва11 сен Вести.В Калининградской области раскрыто убийство беременной женщины, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

60-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью в 2009-м году говорится в сообщении

В парке города Полесска утром 10 мая 2009 года нашли тело 22‑летней местной жительницы. На теле были многочисленные ножевые ранения. Девушка была на 31–32‑й неделе беременности. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Следователи и оперативники смогли выйти на убийцу благодаря совместной работе и новым методам экспертизы. Например, на одежде погибшей нашли запаховый след мужчины. Кроме того, специальное исследование показало, что он причастен к преступлению.

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2009 года мужчина, будучи пьяным, поссорился с девушкой в парке и несколько раз ударил ее складным ножом, а потом сбежал.

Сейчас обвиняемый задержан и находится под стражей. Следствие продолжается — специалисты собирают доказательства и выясняют все детали случившегося.