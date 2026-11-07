Уголовное дело возбудили на жителя Приморья за насилие над дочерью

В Приморье отца заподозрили в насилии над дочерью Уголовное дело возбудили на жителя Приморья за насилие над дочерью

Москва7 ноя Вести.В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в насилии над своей 13-летней дочерью, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2017 по 2025 годы 39-летний житель Партизанска совершал насилие в отношении дочери, используя ее беспомощное состояние.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

В СК добавили, что девочке оказывается психологическая помощь.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщали, что полицейские задержали жителя Партизанска, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности в отношении своей несовершеннолетней дочери. Полицейские в ходе мониторинга выявили в соцсетях публикации о возможном совершении противоправных действий в отношении девочки со стороны ее отца.

Мужчина ранее уже был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.