Москва21 сенВести.В Ставропольском крае супружескую пару обвиняют в совершении особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней дочери и опекаемых детей. Фигуранты уголовного дела - 38-летний местный житель и его 37-летняя супруга, сообщается в канале MAX регионального СК.
В период с июля 2019 года по февраль 2021 года в одном из домовладений села Коммаяк обвиняемый совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней дочери своей супругиговорится в мессенджере
Позже супруги удочерили трех детей, в отношении которых фигурант тоже совершал преступления против половой неприкосновенности.
Обвиняемых задержали, они заключены под стражу и признались в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается. Девочек поместили в реабилитационный центр и оказывают психологическую помощь.