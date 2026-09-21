В Ставропольском крае супругов будут судить за насилие в отношении детей

На Ставрополье супруги обвиняются в насилии над детьми В Ставропольском крае супругов будут судить за насилие в отношении детей

Москва21 сен Вести.В Ставропольском крае супружескую пару обвиняют в совершении особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней дочери и опекаемых детей. Фигуранты уголовного дела - 38-летний местный житель и его 37-летняя супруга, сообщается в канале MAX регионального СК.

В период с июля 2019 года по февраль 2021 года в одном из домовладений села Коммаяк обвиняемый совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней дочери своей супруги говорится в мессенджере

Позже супруги удочерили трех детей, в отношении которых фигурант тоже совершал преступления против половой неприкосновенности.

Обвиняемых задержали, они заключены под стражу и признались в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается. Девочек поместили в реабилитационный центр и оказывают психологическую помощь.