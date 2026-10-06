В Калининградской области задержаны подозреваемые по подозрению в изнасиловании

Два жителя Калининградской области изнасиловали 18-летнюю девушку, оба задержаны В Калининградской области задержаны подозреваемые по подозрению в изнасиловании

Москва6 окт Вести.В одном из поселков Калининградской области полиция заключила под стражу двоих подозреваемых в групповом изнасиловании. Жертвой стала 18-летяя девушка. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По предварительной информации, преступление было совершено в ночь на 4 октября на территории арендованного дома одного из поселков Гурьевского района. Под подозрением находятся мужчины 22 и 24 лет.

Подозреваемые совершили групповое изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малознакомой им 18-летней девушки говорится в сообщении МВД

В отношении них возбуждены уголовные дела по п. "а" .ч 2 ст. 131 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ. Оба помещены под стражу.