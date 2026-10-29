В Кабардино-Балкарии арестован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1990 году

Следователи Кабардино-Балкарии раскрыли убийство 36-летней давности В Кабардино-Балкарии арестован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1990 году

Москва29 окт Вести.В Кабардино-Балкарии задержали 58-летнего ранее судимого местного жителя по делу об убийстве группой лиц, сопряженном с изнасилованием, совершенном 36 лет назад, сообщает Следком в мессенджере MAX.

В феврале 1990 года в лесополосе на окраине селения Черная Речка было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Оперативно найти преступника не удалось, возбужденное по этому факту уголовное дело было приостановлено.

В этом году материалы дела и вещественные доказательства были изучены повторно. Благодаря современным экспертным методикам обнаружены образцы ДНК, по которым криминалисты и оперативники установили, кому они принадлежат. При поддержке сотрудников Росгвардии по КБР мужчина был задержан.

В ходе допроса фигурант дал признательные показания, пояснив, что в феврале 1990 года он совместно со своим знакомым изнасиловал девушку, после чего задушил, а тело оставил в лесополосе говорится в публикации

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Второй фигурант, на которого указал обвиняемый, на момент раскрытия преступления скончался.