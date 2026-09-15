Житель Якутии ответит за удар ножом родственника, от чего тот умер 12 лет назад

В Якутии раскрыли особо тяжкое преступление двенадцатилетней давности Житель Якутии ответит за удар ножом родственника, от чего тот умер 12 лет назад

Москва15 сен Вести.Следователи Чурапчинского межрайонного следственного СУ СК России по Республике Саха (Якутия) раскрыли дело об особо тяжком преступлении, совершенном более 12 лет назад, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

Сорокапятилетний житель села Чурапча обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью человеку, повлекшем смерть.

Следствием установлено, что в ночь с 19 на 20 июля 2014 года в ходе драки на почве ревности в одном из домов села Чурапча обвиняемый нанес своему родственнику – 31-летнему местному жителю – удар кухонным ножом в брюшную полость. Потерпевшего экстренно доставили в центральную районную больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в тот же день от массивной кровопотери, вызванной проникающим ранением с повреждением внутренних органов написали в пресс-службе

По горячим следам виновного в 2014 году установить не удалось, однако работа по делу продолжалась, в результате чего личность подозреваемого была установлена.

Следователи установили, что после случившегося обвиняемый вместе с семьей переехал в город Якутск, захватив с собой орудие преступления – кухонный нож из набора, который впоследствии был изъят и направлен на судебные экспертизы. Проведенные исследования, включая молекулярно-генетические и трасологические экспертизы, подтвердили причастность фигуранта к инкриминируемому деянию отметили в ведомстве

Обвиняемый заключен под стражу, в ходе допроса он признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.