Москва15 сенВести.Следователи Чурапчинского межрайонного следственного СУ СК России по Республике Саха (Якутия) раскрыли дело об особо тяжком преступлении, совершенном более 12 лет назад, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.
Сорокапятилетний житель села Чурапча обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью человеку, повлекшем смерть.
Следствием установлено, что в ночь с 19 на 20 июля 2014 года в ходе драки на почве ревности в одном из домов села Чурапча обвиняемый нанес своему родственнику – 31-летнему местному жителю – удар кухонным ножом в брюшную полость. Потерпевшего экстренно доставили в центральную районную больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в тот же день от массивной кровопотери, вызванной проникающим ранением с повреждением внутренних органовнаписали в пресс-службе
По горячим следам виновного в 2014 году установить не удалось, однако работа по делу продолжалась, в результате чего личность подозреваемого была установлена.
Следователи установили, что после случившегося обвиняемый вместе с семьей переехал в город Якутск, захватив с собой орудие преступления – кухонный нож из набора, который впоследствии был изъят и направлен на судебные экспертизы. Проведенные исследования, включая молекулярно-генетические и трасологические экспертизы, подтвердили причастность фигуранта к инкриминируемому деяниюотметили в ведомстве
Обвиняемый заключен под стражу, в ходе допроса он признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.