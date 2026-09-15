Москва15 сенВести.Следователи Чурапчинского межрайонного следственного СУ СК России по Республике Саха (Якутия) раскрыли дело об особо тяжком преступлении, совершенном более 12 лет назад, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

Сорокапятилетний житель села Чурапча обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью человеку, повлекшем смерть.

Следствием установлено, что в ночь с 19 на 20 июля 2014 года в ходе драки на почве ревности в одном из домов села Чурапча обвиняемый нанес своему родственнику – 31-летнему местному жителю – удар кухонным ножом в брюшную полость. Потерпевшего экстренно доставили в центральную районную больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в тот же день от массивной кровопотери, вызванной проникающим ранением с повреждением внутренних органов

написали в пресс-службе

По горячим следам виновного в 2014 году установить не удалось, однако работа по делу продолжалась, в результате чего личность подозреваемого была установлена.

Следователи установили, что после случившегося обвиняемый вместе с семьей переехал в город Якутск, захватив с собой орудие преступления – кухонный нож из набора, который впоследствии был изъят и направлен на судебные экспертизы. Проведенные исследования, включая молекулярно-генетические и трасологические экспертизы, подтвердили причастность фигуранта к инкриминируемому деянию

отметили в ведомстве

Обвиняемый заключен под стражу, в ходе допроса он признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.