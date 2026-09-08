Житель Якутии выстрелил в охотника, приняв его за косулю, возбуждено дело

В Якутии охотник подстрелил другого охотника, приняв его за косулю Житель Якутии выстрелил в охотника, приняв его за косулю, возбуждено дело

Москва8 сен Вести.В Якутии охотник подстрелил другого охотника, приняв его за косулю, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил следственный комитет (СК) по Республике Саха (Якутия).

Ночью 7 сентября в лесном массиве "Кердугэн" местный житель, находившийся на охоте со знакомым, заметил косулю, выстрелил и приступил к разделке туши.

[Позднее] к указанному месту … прибыл другой охотник, который, заметив движение за деревом, где укрылся один из мужчин во избежание встречи с охотинспекторами, ошибочно принял его за косулю и выстрелил в указанном направлении из нарезного ружья марки "Тигр" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавший, получивший ранения грудной клетки, скончался на месте

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Устанавливаются все обстоятельства, назначены необходимые экспертные исследования.