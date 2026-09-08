Москва8 сенВести.В Якутии охотник подстрелил другого охотника, приняв его за косулю, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил следственный комитет (СК) по Республике Саха (Якутия).
Ночью 7 сентября в лесном массиве "Кердугэн" местный житель, находившийся на охоте со знакомым, заметил косулю, выстрелил и приступил к разделке туши.
[Позднее] к указанному месту … прибыл другой охотник, который, заметив движение за деревом, где укрылся один из мужчин во избежание встречи с охотинспекторами, ошибочно принял его за косулю и выстрелил в указанном направлении из нарезного ружья марки "Тигр"говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Пострадавший, получивший ранения грудной клетки, скончался на месте
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Устанавливаются все обстоятельства, назначены необходимые экспертные исследования.