Уголовное дело возбудили после убийства мужчины на охоте в Новосибирской области В Новосибирской области возбудили дело после убийства охотника

Москва29 авг Вести.В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после стрельбы по охотникам, в результате чего один человек погиб и двое были ранены, злоумышленника ищут. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 28 августа в лесу на территории Мошковского района неизвестный открыл огонь по компании мужчин.

В результате полученных ранений один человек погиб на месте, еще двое пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями в медицинское учреждение Новосибирска говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Правоохранители устанавливают личность нападавшего.