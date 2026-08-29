Москва29 авгВести.В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после стрельбы по охотникам, в результате чего один человек погиб и двое были ранены, злоумышленника ищут. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, вечером 28 августа в лесу на территории Мошковского района неизвестный открыл огонь по компании мужчин.
В результате полученных ранений один человек погиб на месте, еще двое пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями в медицинское учреждение Новосибирскаговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.
Правоохранители устанавливают личность нападавшего.