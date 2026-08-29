Один человек погиб и двое ранены при стрельбе на охоте в Новосибирской области

Неизвестные расстреляли охотников Новосибирской области Один человек погиб и двое ранены при стрельбе на охоте в Новосибирской области

Москва29 авг Вести.Неизвестные расстреляли троих охотников в Новосибирской области, один человек погиб и двое ранены. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Инцидент произошел на озере в Мошковском районе в труднодоступной местности.

Неизвестные расстреляли троих охотников в Новосибирской области, один человек погиб и двое ранены. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе. Инцидент произошел на озере в Мошковском районе в труднодоступной местности. говорится в сообщении

На месте происшествия спасатели и правоохранители обнаружили одного погибшего, а также двоих раненых. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии, второй получил легкое ранение.

Пострадавших эвакуировали, тело погибшего оставили на месте для проведения следственных действий, добавили в службе.