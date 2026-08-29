Москва29 авгВести.Неизвестные расстреляли троих охотников в Новосибирской области, один человек погиб и двое ранены. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.
Инцидент произошел на озере в Мошковском районе в труднодоступной местности.
Неизвестные расстреляли троих охотников в Новосибирской области, один человек погиб и двое ранены. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе. Инцидент произошел на озере в Мошковском районе в труднодоступной местности.говорится в сообщении
На месте происшествия спасатели и правоохранители обнаружили одного погибшего, а также двоих раненых. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии, второй получил легкое ранение.
Пострадавших эвакуировали, тело погибшего оставили на месте для проведения следственных действий, добавили в службе.