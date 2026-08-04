Рыбак погиб от винта моторной лодки в Ладожском озере

Занимавшегося подводной рыбалкой в Ладожском озере убило винтом лодки Рыбак погиб от винта моторной лодки в Ладожском озере

Москва4 авг Вести.Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования 57-летнего мужчины в акватории Ладожского озера в Ленинградской области, сообщает Западное МСУТ СК России в MAX.

Трагедия произошла в ночь на 1 августа у истока Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района.

Мужчина, осуществлявший подводную рыбалку, был травмирован винтами проходящей моторной лодки говорится в публикации

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователь осмотрел место происшествия. Проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление судна и судоводителя, сообщили в ведомстве.