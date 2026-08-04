Москва4 авгВести.Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования 57-летнего мужчины в акватории Ладожского озера в Ленинградской области, сообщает Западное МСУТ СК России в MAX.
Трагедия произошла в ночь на 1 августа у истока Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района.
Мужчина, осуществлявший подводную рыбалку, был травмирован винтами проходящей моторной лодкиговорится в публикации
Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следователь осмотрел место происшествия. Проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление судна и судоводителя, сообщили в ведомстве.