СК начал проверку после столкновения теплохода с лодкой в Нижегородской области

Обстоятельства наезда теплохода на лодку в Нижегородской области выясняет СК СК начал проверку после столкновения теплохода с лодкой в Нижегородской области

Москва19 июл Вести.Следственные органы выясняют обстоятельства столкновения пассажирского теплохода и лодки в Нижегородской области, в результате которого погиб рыбак. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Следователи работают на месте происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ЧП произошло днем 19 июля, в воскресенье, на реке Ока возле деревни Погорелки Павловского района. Предварительно, теплоход "Валдай 45р-4", следовавший из Павлово в Нижний Новгород, наехал на рыбацкую лодку. Мужчина, который находился на борту маломерного судна, получил смертельные травмы.