Москва19 июлВести.Пассажирский теплоход "Валдай" наехал на рыбацкую лодку на реке Ока в Нижегородской области, один человек погиб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
ЧП произошло днем 19 июля, в воскресенье, недалеко от деревни Погорелки Павловского района.
Теплоход "Валдай 45р-4", следовавший по маршруту "Павлово — Н. Новгород", на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку. В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погибговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка в части соблюдения правил безопасности судовождения. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.