Рыбак погиб при столкновении его лодки с теплоходом в Нижегородской области

Теплоход наехал на лодку с рыбаком в Нижегородской области, мужчина погиб Рыбак погиб при столкновении его лодки с теплоходом в Нижегородской области

Москва19 июл Вести.Пассажирский теплоход "Валдай" наехал на рыбацкую лодку на реке Ока в Нижегородской области, один человек погиб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

ЧП произошло днем 19 июля, в воскресенье, недалеко от деревни Погорелки Павловского района.

Теплоход "Валдай 45р-4", следовавший по маршруту "Павлово — Н. Новгород", на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку. В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погиб говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка в части соблюдения правил безопасности судовождения. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.