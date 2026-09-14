На охоте под Новосибирском погиб мужчина, которого перепутали с медведем

Сибиряк застрелил охотника, перепутав его с медведем На охоте под Новосибирском погиб мужчина, которого перепутали с медведем

Москва14 сен Вести.Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности на охоте, сообщает региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.

Трагедия произошла 12 сентября у села Карасево Болотнинского района. Мужчина вместе со своими знакомыми осуществлял по лицензии охоту на медведя.

При преследовании хищника один из охотников не убедился, что на линии огня нет других людей, и выстрелил из оружия.

В результате потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался в больнице говорится в публикации

Болотнинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".