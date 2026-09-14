Москва14 сенВести.Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности на охоте, сообщает региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.
Трагедия произошла 12 сентября у села Карасево Болотнинского района. Мужчина вместе со своими знакомыми осуществлял по лицензии охоту на медведя.
При преследовании хищника один из охотников не убедился, что на линии огня нет других людей, и выстрелил из оружия.
В результате потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался в больницеговорится в публикации
Болотнинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".