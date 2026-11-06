В КБР задержали местного жителя, вербовавшего знакомых в террористическую ячейку Жителя КБР подозревают в вовлечении знакомых в террористическую деятельность

Москва6 ноя Вести.Жителя Кабардино-Балкарии подозревают в вербовке жителей республики в террористическую организацию. Он и остальные члены ячейки задержаны. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности)... Подозреваемый, а также все члены террористической ячейки задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигурант – последователь международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. По версии следствия, в марте 2024 года он создал ее структурное подразделение и вовлек туда 15 своих знакомых, используя уговоры и убеждения. Силовики считают, что радикалы собирались совершать теракты на территории региона.