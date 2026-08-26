Москва26 авгВести.В Кабардино-Балкарии задержаны 11 предполагаемых участников местной ячейки международной террористической организации, запрещенной в РФ. Об этом сообщила Росгвардия.
Задержание проводилось при участии бойцов ОМОНа "Вершина", сотрудников ФСБ и МВД, а также при силовой поддержке Росгвардии.
Пресечены преступления террористического характера … Как установлено, подозреваемые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на тех, кто не поддерживал их взглядыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Возбуждено уголовное дело.