В КБР задержаны 11 предполагаемых участников террористических организаций В КБР задержаны 11 предполагаемых участников ячейки террористических организаций

Москва26 авг Вести.В Кабардино-Балкарии задержаны 11 предполагаемых участников местной ячейки международной террористической организации, запрещенной в РФ. Об этом сообщила Росгвардия.

Задержание проводилось при участии бойцов ОМОНа "Вершина", сотрудников ФСБ и МВД, а также при силовой поддержке Росгвардии.

Пресечены преступления террористического характера … Как установлено, подозреваемые пропагандировали радикальную идеологию и совершали нападения на тех, кто не поддерживал их взгляды говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело.