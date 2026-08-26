Москва26 авгВести.В Кабардино-Балкарии силовики задержали 11 членов террористской организации, пропагандирующих радикальную идеологию. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки одной из МТО (международных террористических организаций – Прим. ред.), пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взглядыговорится в сообщении ведомства
Возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.