В Кабардино-Балкарии вынесен приговор по делу о "шариатском патруле" Суд вынес приговор по делу о "шариатском патруле" в Кабардино-Балкарии

Москва12 авг Вести.Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской республики вынес приговор по уголовному делу о "шариатском патруле". Десять фигурантов признаны виновными в создании экстремистского сообщества.

Как уточняется на сайте суда, организатор "шариатского патруля" приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима, другие фигуранты получили сроки от 3,5 до 4,5 лет заключения в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Организатор "шариатского патруля" и девять его сторонников, которые на протяжении шести лет избивали и притесняли тех, чье поведение и образ жизни не соответствовали их религиозным убеждениям, были задержаны в Кабардино-Балкарии в июле 2024 года. По версии следователей, исламские радикалы "оказывали на потерпевших психологическое давление" и в наказание избивали их палками. Распалась группа в ноябре 2023 года.