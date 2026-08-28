В Канаше трое подростков подозреваются в участии в террористической организации

В Чувашии трое подростков подозреваются в участии в террористической организации В Канаше трое подростков подозреваются в участии в террористической организации

Москва28 авг Вести.В Канаше трое подростков, в возрасте 14, 15 и 16 лет, задержаны по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Чувашской Республике.

По версии следствия, с апреля по июнь несовершеннолетние подозреваемые в соцсети размещали видеоролики и пропагандировали идеологию и деятельность запрещенной террористической организации.

Кроме того, указанные лица неоднократно наносили на здания в городе Канаш символику организации … Возбуждены уголовные дела в отношении трех несовершеннолетних … Они подозреваются … [по] ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Суд заключил подростков под домашний арест.

Устанавливаются все обстоятельства.