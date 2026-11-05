ФСБ задержала жителя Адыгеи, планировавшего теракт в ТЦ ФСБ предотвратила теракт в торговом центре в Адыгее

Москва5 ноя Вести.Силовики задержали жителя Адыгеи по подозрению в подготовке теракта в торговом центре "Мега-Адыгея-Кубань". ОБ этом рассказали в Управлении ФСБ России, передает ТАСС.

По версии следствия, 20-летний фигурант хранил у себя взрывчатое вещество, которое собирался использовать для изготовления СВУ. Кроме того, он вербовал жителей региона в международную террористическую организацию, деятельность которой запрещена в России.

Выявлена и задокументирована причастность 20-летнего жителя аула Новая Адыгея к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре "Мега-Адыгея-Кубань" говорится в сообщении ведомства

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют детали.