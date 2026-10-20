Москва20 октВести.В Краснодарском крае был задержан местный житель, которого подозревают в подготовке террористического акта в отношении объекта Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина 1981 года рождения был на связи с украинскими кураторами и собирался выполнить их задание – подорвать объект Минобороны РФ на Кубани.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражунаписано в публикации
Прошли обыски места жительства задержанного. По адресу проживания найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, наркотические вещества и 20 миллионов рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело по семи статьям.