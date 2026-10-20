Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке террористического акта

На Кубани арестован подозреваемый в подготовке подрыва объекта Минобороны РФ Житель Кубани задержан по подозрению в подготовке террористического акта

Москва20 окт Вести.В Краснодарском крае был задержан местный житель, которого подозревают в подготовке террористического акта в отношении объекта Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина 1981 года рождения был на связи с украинскими кураторами и собирался выполнить их задание – подорвать объект Минобороны РФ на Кубани.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу написано в публикации

Прошли обыски места жительства задержанного. По адресу проживания найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, наркотические вещества и 20 миллионов рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по семи статьям.