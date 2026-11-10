Готовивший теракт против российского военного агент СБУ задержан на Кубани На Кубани задержали агента СБУ, готовившего теракт против российского военного

Москва10 ноя Вести.Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае 69-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил теракт против российского военнослужащего. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

На территории Краснодарского края пресечена противоправная деятельность гражданина России 1957 г. р., причастного к государственной измене говорится в заявлении

По данным ФСБ, задержанный имеет вид на жительство (ВНЖ) Украины. В 2025 году он инициировал контакт в мессенджере с сотрудником СБУ, от которого в дальнейшем получил задание провести рекогносцировку береговой линии Черноморского побережья. Полученную информацию он должен был передать противнику.

Впоследствии фигуранту было поручено осуществить подготовку диверсионно-террористического акта в отношении военнослужащего Вооруженных сил РФ, для чего ему были переданы координаты тайника, содержащего взрывные устройства с возможностью дистанционного подрыва добавили в ЦОС

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. За это грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ показала видео допроса готовившей атаку на аэродром в Воронеже женщины.