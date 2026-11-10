Москва10 ноя Вести.Задержанный на Кубани россиянин признался, что планировал теракт против российского военнослужащего с применением взрывчатки, прикрепленной к газовой трубе и мусорным бакам. Видео допроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его словам, сотрудник СБУ приказал ему провести разведку местности, забрать взрывные устройства, замаскировать их и разместить в указанных точках.

Тебе надо поехать опять в Ростов, прицепить взрывное [устройство] на трубу газовую на углу дома и один навстречу на мусорные баки у ворот приводит задержанный слова украинского координатора

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. За это ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.