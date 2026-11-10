Москва10 нояВести.Задержанный на Кубани россиянин признался, что планировал теракт против российского военнослужащего с применением взрывчатки, прикрепленной к газовой трубе и мусорным бакам. Видео допроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По его словам, сотрудник СБУ приказал ему провести разведку местности, забрать взрывные устройства, замаскировать их и разместить в указанных точках.
Тебе надо поехать опять в Ростов, прицепить взрывное [устройство] на трубу газовую на углу дома и один навстречу на мусорные баки у воротприводит задержанный слова украинского координатора
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. За это ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.