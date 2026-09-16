ФСБ задержала жителя Горловки за попытку теракта в отношении военных Диверсант пытался взорвать российских военных в Горловке, он задержан

Москва16 сен Вести.Силовики задержали жителя Горловки, который предпринял попытку взорвать российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Как стало известно, фигурант пытался совершить теракт, целью которого были военнослужащие.

Он получил задание от украинских спецслужб, собрал самодельное взрывное устройство, использовав для этого противотанковую мину и дополнительные поражающие элементы, после чего заложил боеприпас у дороги, по которой следовали военные.

В действие взрывчатку привел сам диверсант говорится в публикации

Кроме того, установлено, что задержанный фиксировал на видео последствия ударов ВСУ по жилым домам в Горловке и прилегающих районах. Эти действия также выполнялись в рамках выполнения заданий украинских кураторов.