Москва26 авгВести.Силовики задержали жителя Майкопа, планировавшего теракт на военном объекте в Адыгее. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
В г. Майкопе задержан местный житель, планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны Российской Федерацииговорится в сообщении ведомства
При обыске у фигуранта нашли самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых содержалась переписка с украинскими боевиками. Именно те координировали преступную деятельность задержанного.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.