ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны в Адыгее

ФСБ задержала жителя Майкопа, планировавшего теракт на военном объекте ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны в Адыгее

Москва26 авг Вести.Силовики задержали жителя Майкопа, планировавшего теракт на военном объекте в Адыгее. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

В г. Майкопе задержан местный житель, планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны Российской Федерации говорится в сообщении ведомства

При обыске у фигуранта нашли самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых содержалась переписка с украинскими боевиками. Именно те координировали преступную деятельность задержанного.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.