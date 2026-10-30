Москва30 октВести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры допроса задержанного за госизмену жителя Севастополя.
Задержанный признался, что выполнял разведку и планировал теракт по заданию куратора признанной в России террористической украинской организации.
В ходе обыска у мужчины изъяли телефон, в котором была переписка с украинским куратором, а также компоненты СВУ на основе гексогена массой около 1 кг.
Подчеркивается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая "Участие в деятельности террористической организации" и "Госизмену". По ним предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
24 октября официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Юлиана Алексеева напомнила, что за совершение терактов и мошенничество, включая перечисление денег для нужд ВСУ, последуют суровые наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.