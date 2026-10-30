ФСБ показала кадры с задержанным за госизмену жителем Севастополя ЦОС ФСБ опубликовал видео задержания жителя Севастополя за госизмену

Москва30 окт Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры допроса задержанного за госизмену жителя Севастополя.

Задержанный признался, что выполнял разведку и планировал теракт по заданию куратора признанной в России террористической украинской организации.

В ходе обыска у мужчины изъяли телефон, в котором была переписка с украинским куратором, а также компоненты СВУ на основе гексогена массой около 1 кг.

Подчеркивается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая "Участие в деятельности террористической организации" и "Госизмену". По ним предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

24 октября официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Юлиана Алексеева напомнила, что за совершение терактов и мошенничество, включая перечисление денег для нужд ВСУ, последуют суровые наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.