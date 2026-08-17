Задержанный в Крыму севастополец пошел на сделку с СБУ ради 100-500 евро Задержанный в Крыму севастополец согласился работать с СБУ ради 100-500 евро

Москва17 авг Вести.Задержанный в Крыму житель Севастополя рассказал, что согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами ради вознаграждения в размере от 100 до 500 евро. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам задержанного, в феврале ему в Telegram написал неизвестный под псевдонимом "Валдис" и предложил заработать от 100 до 500 евро. При этом конкретные задачи, как утверждает злоумышленник, ему должны были сообщить позднее.

Впоследствии выяснилось, что за предложением о работе стояли сотрудники украинских спецслужб, которые собирали сведения об объектах Минобороны России. Для дальнейшей связи ему передали телефон через схрон, а также предложили взять псевдоним "Гюнтер".

В середине марта сказали, что, чтобы получить деньги, надо выполнить проверочное задание – выяснить, где находятся всякие российские объекты рассказал задержанный

Ранее ФСБ сообщила о задержании 54-летнего жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. По версии ведомства, он был завербован через Telegram и собирал сведения об объектах Минобороны России.