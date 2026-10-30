ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене и хранении взрывчатки

ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене и хранении взрывчатки ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене и хранении взрывчатки

Москва30 окт Вести.Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму 20-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, задержанный гражданин по собственной инициативе установил контакт с представителями украинской структуры, признанной в России террористической.

По указанию куратора он собирал и передавал сведения о дислокации объектов Министерства обороны РФ на территории полуострова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у фигуранта изъяли мобильный телефон с перепиской, а также извлеченные из тайника компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена массой около одного килограмма.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене, участии в террористической организации, незаконном хранении и приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ. Максимальная санкция по этим статьям - пожизненное лишение свободы.

При этом в спецслужбе напомнили, что своевременное добровольное сообщение властям и содействие в предотвращении ущерба позволяют освободить гражданина от уголовной ответственности за госизмену при отсутствии иного состава преступления.

Накануне в ФСБ заявили о задержании 56 человек, вовлеченных в диверсии через Telegram-канал "Дайвинчик".