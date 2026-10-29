ФСБ заявила о задержании 56 человек, завербованных через "Дайвинчик"

ФСБ заявила о задержании 56 человек, вовлеченных в диверсии через "Дайвинчик" ФСБ заявила о задержании 56 человек, завербованных через "Дайвинчик"

Москва29 окт Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла противоправную деятельность 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет, которые совершили преступления под психологическим воздействием украинских спецслужб после знакомств в Telegram-сервисе "Дайвинчик". Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержания проводились с июля 2025 года в различных субъектах страны.

В частности, в августе и сентябре 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях задержаны восемь несовершеннолетних и два взрослых.

Задержанные планировали и совершали поджоги служебного транспорта правоохранителей, АЗС, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также выполняли роли курьеров по переводу средств обманутых граждан в криптовалюту.

Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, покушении на теракт и умышленном повреждении имущества.

В ФСБ призвали россиян, особенно несовершеннолетних, никогда не присылать незнакомцам в мессенджерах персональные данные, фотографии объектов, координаты или банковские реквизиты.

При попытках вербовки, шантажа или побуждения к противоправным акциям ведомство рекомендует незамедлительно прекратить общение, сообщить родителям или обратиться в правоохранительные органы по номерам 112, 102 или на горячие линии ФСБ и МВД.

В ведомстве также напомнили, что своевременное извещение властей о подготовке преступления или добровольный отказ от его совершения освобождают от уголовной ответственности при отсутствии в действиях иного состава преступления.