В Брянске подросток стал диверсантом после общения в чате "Дайвинчик"

Подросток пытался взорвать железную дорогу после общения на сервисе "Дайвинчик" В Брянске подросток стал диверсантом после общения в чате "Дайвинчик"

Москва12 окт Вести.Брянскому подростку грозит до 10 лет тюрьмы после попытки подорвать железную дорогу, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Действиями 17-летнего юноши руководили зарубежные кураторы, которые "вышли" на подростка после его общения на сервисе знакомств "Дайвинчик". При этом несовершеннолетний думал, что помогает следствию в поимке опасных преступников, но теперь сам находится под стражей.

Как рассказали в ведомстве, в апреле 2026 года молодой человек познакомился в чате "Дайвинчик" с девушкой. Во время активной переписки она в какой-то момент отправила ссылку, перейдя по которой подросток оказался на сайте, внешне похожем на "Госуслуги", а вся переписка с девушкой оказалась удалена.

После этого юноше на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности. Она убедила молодого человека передать ей персональные данные и информацию о семье, а затем предложила ему выполнять задания, чтобы предотвратить утечку личных данных. Тогда же подростку назначили куратора, по заданию которого он выполнил несколько поручений в разных городах.

2 мая 2026 года молодой человек поехал в Брянск, где по указанию уже другого куратора обнаружил схрон с рюкзаком, собрал самодельное взрывное устройство и отправился на железную дорогу в Брянске рассказали в СК

Он положил СВУ на рельсы и попытался активировать его с помощью пульта, но устройство не сработало. При этом юношу убедили, что своими действиями он помогает следствию в поимке опасных преступников.

Молодой человек заключен под стражу по статье о покушении на диверсию. Он признал вину и сотрудничает со следствием.