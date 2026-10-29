СК: подросток после знакомства в "Дайвинчике" поджег АЗС в Петербурге и области

СК: подросток поджег АЗС после знакомства в "Дайвинчике" СК: подросток после знакомства в "Дайвинчике" поджег АЗС в Петербурге и области

Москва29 окт Вести.Подросток после знакомства в чат-боте "Дайвинчик" мессенджера Telegram поджег автозаправочные станции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, подросток познакомился в "Дайвинчике" с девушкой, после чего с ним связался неизвестный, который угрожал негативными последствиями для него и членов его семьи. В результате подросток по его указаниям совершил противоправные действия.

Юноша приобрел горючие жидкости и поджег АЗС на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, а также Тосненского района Ленинградской области, фиксируя свои действия на видео говорится в сообщении пресс-службы СК РФ

Подросток помещен под домашний арест, уточнили в ведомстве.

В СК также сообщили о задержаниях молодых людей и девушек в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах в августе – октябре текущего года по подозрению в поджогах автомобилей правоохранителей, АЗС и объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Следственный комитет предупреждает, что злоумышленники могут использовать угрозы, шантаж и обещания вознаграждения для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Ведомство призывает подростков не передавать персональные данные незнакомцам в интернете, а родителей – уделять внимание онлайн-активности детей и объяснять им правила цифровой безопасности.