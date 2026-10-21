Девочка подожгла две АЗС в подмосковной Истре под давлением мошенников Школьница подожгла две АЗС в Подмосковье по указке мошенников

Москва21 окт Вести.Несовершеннолетняя жительница Подмосковья подожгла две автозаправки в Истре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники вышли на 16-летнюю школьницу в тематическом чате в мессенджере в июле этого года. Договорившись о прогулке, девочка отправила новой знакомой геолокацию станции метро для встречи.

Сразу после с аккаунта собеседницы пришло видеосообщение от военнослужащего ВСУ. Испугавшись, подросток удалила переписку и заблокировала аккаунт. После этого с ней связались лжесотрудники ФСБ и ФНС, которые заявили, что она подозревается в незаконной передаче данных, и в отношении нее возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать ответственности, ей предложили поджечь АЗС.

Действуя по инструкции "кураторов", девочка приобрела в магазине легковоспламеняющуюся жидкость, вызвала такси и проследовала к двум АЗС в г. Истра. Облив жидкостью заправочные пистолеты, она совершила их поджог, после чего скрылась, однако вскоре была задержана сотрудниками полиции сказано в сообщении

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. На неустановленных лиц, склонивших ее к совершению преступления, завели дело о теракте.

Расследование дел находится на контроле прокуратуры.