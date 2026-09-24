Девочка-подросток подожгла АЗС в Петербурге по заданию из канала "Дайвинчик" В Петербурге 14-летняя девочка подожгла заправку, возбуждено дело о теракте

Москва24 сен Вести.В Санкт-Петербурге задержана девочка-подросток, которая подожгла АЗС на улице Парашютной. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным силовиков, школьница действовала по заданию, полученному от нового знакомого в Teleram-канале "Дайвинчик". Об этом сообщает ГСУ СКР по Северной столице.

Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней девушки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ… Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты бутылки с жидкостью, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении ведомства в MAX

Преступление произошло 23 сентября, в среду. Отмечается, что девочку задержали, когда она совершила первый поджог и поехала по второму адресу, указанному молодым человеком в мессенджере.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении школьницы.