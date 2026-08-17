Подростка из Петербурга обвиняют в совершении теракта на железной дороге

Подросток по указанию куратора поджег трансформаторную подстанцию в Петербурге Подростка из Петербурга обвиняют в совершении теракта на железной дороге

Москва17 авг Вести.В Санкт-Петербурге задержан 15-летний житель, который поджег объект железнодорожной инфраструктуры, сообщает Западное МСУТ СК России в мессенджере MAX.

По версии следствия, вечером 14 августа юноша приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, с которыми приехал на железнодорожную станцию Ручьи в Калининском районе Санкт-Петербурга. Там он по указанию куратора через Telegram совершил поджог трансформаторной подстанции.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) отмечается в публикации

Подросток был задержан, суди избрал ему меру пресечения.

Как напомнили в СК, диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры относятся к категории особо тяжких – уголовная ответственность за них наступает с 14 лет, а наказание предусматривает реальное лишение свободы.

Согласно статье 31 УК РФ, добровольный отказ от доведения преступления до конца освобождает от уголовной ответственности полностью.