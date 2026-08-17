Москва17 авгВести.В Санкт-Петербурге задержан 15-летний житель, который поджег объект железнодорожной инфраструктуры, сообщает Западное МСУТ СК России в мессенджере MAX.
По версии следствия, вечером 14 августа юноша приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, с которыми приехал на железнодорожную станцию Ручьи в Калининском районе Санкт-Петербурга. Там он по указанию куратора через Telegram совершил поджог трансформаторной подстанции.
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)отмечается в публикации
Подросток был задержан, суди избрал ему меру пресечения.
Как напомнили в СК, диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры относятся к категории особо тяжких – уголовная ответственность за них наступает с 14 лет, а наказание предусматривает реальное лишение свободы.
Согласно статье 31 УК РФ, добровольный отказ от доведения преступления до конца освобождает от уголовной ответственности полностью.