В Красногорске подросток поджег АЗС и автомобиль полиции, его задержали Полиция Подмосковья задержала подростка, поджегшего АЗС и полицейский автомобиль

Москва23 сен Вести.В городском округе Красногорск Московской области подросток совершил два поджога за один вечер. Сначала его действия привели к возгоранию АЗС, затем – полицейской машины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несовершеннолетний был задержан.

17-летний подросток … сначала поджег заправочную колонку на АЗС, затем – служебный автомобиль у опорного пункта участкового уполномоченного полиции написала она в канале

После задержания юноша сообщил, что выполнял задание от незнакомцев из мессенджера. Они представились сотрудниками органов безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.