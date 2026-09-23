Москва23 сенВести.В городском округе Красногорск Московской области подросток совершил два поджога за один вечер. Сначала его действия привели к возгоранию АЗС, затем – полицейской машины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Несовершеннолетний был задержан.
17-летний подросток … сначала поджег заправочную колонку на АЗС, затем – служебный автомобиль у опорного пункта участкового уполномоченного полициинаписала она в канале
После задержания юноша сообщил, что выполнял задание от незнакомцев из мессенджера. Они представились сотрудниками органов безопасности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.