На Кубани подростка подозревают в серии поджогов автомобилей На Кубани задержали подростка, подозреваемого в серии поджогов машин

Москва13 авг Вести.В Краснодарском крае полицейские задержали подростка, которого считают причастным к серии поджогов автомобилей, юноша также планировал поджечь два кафе в Ейск. Об этом сообщили в регионального ГУ МВД.

По данным полиции, 16-летний житель Ейска при помощи горючей смеси поджег три иномарки. Отмечается, что он выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой Великой Победы.

Установлена причастность подозреваемого к совершению поджога еще одного автомобиля. Также в планах у подозреваемого был поджог двух кафе быстрого питания в городе Ейске сказано в сообщении

При обыске дома у юноши нашли и изъяли запрещенную атрибутику и символику, балаклавы, сигнальный пистолет, холодное оружие, вещество растительного происхождения, видеокамеры с записями совершенных им ранее поджогов.

В отношении него возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждение имущества. Суд отправил фигуранта под стражу.