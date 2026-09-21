Суд в Петербурге отправил под домашний арест девочку по делу о поджоге машин МВД

В Петербурге девочку отправили под домашний арест за поджог машин полиции Суд в Петербурге отправил под домашний арест девочку по делу о поджоге машин МВД

Москва21 сен Вести.Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнюю девочку, которой вменяют поджог и попытку поджога полицейских автомобилей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, 20 сентября около 11.30 мск школьница на прилегающей территории отдела полиции №28 УМВД облила горючей жидкостью служебные автомобили "Хендай Солярис" и "Форд Фокус", после чего подожгла их. Спустя час она попыталась поджечь полицейские автомобили возле отдела ГИБДД УМВД по Выборгскому району. Однако ее задержали правоохранители. Девушке предъявлено обвинение в теракте и покушении на теракт.

Отмечается, что преступления она совершила в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.

Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста с запретами сказано в сообщении

Мера пресечения избрана до 19 ноября, добавили в пресс-службе.