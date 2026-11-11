Получавшая указания по телефону 14-летняя москвичка подожгла АЗС в Подмосковье

Мошенники убедили юную москвичку устроить пожар на подмосковной АЗС Получавшая указания по телефону 14-летняя москвичка подожгла АЗС в Подмосковье

Москва11 ноя Вести.Стала известна личность девочки-подростка, которая подозревается в поджоге автозаправочной станции в подмосковном Ленинском городском округе, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Поджигательницей оказалась 14-летняя жительница Москвы. По версии правоохранителей, она облила горючей жидкостью и подожгла заправочную колонку на Первомайской улице в поселке городского типа Мисайлово.

В ходе опроса в присутствии законных представителей она пояснила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания посредством мобильной связи говорится в заявлении ведомства в MAX

Работникам АЗС удалось локализовать возгорание, пресечь дальнейшие действия подростка и передать ее прибывшим полицейским.

Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.