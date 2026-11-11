Москва11 нояВести.Стала известна личность девочки-подростка, которая подозревается в поджоге автозаправочной станции в подмосковном Ленинском городском округе, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Поджигательницей оказалась 14-летняя жительница Москвы. По версии правоохранителей, она облила горючей жидкостью и подожгла заправочную колонку на Первомайской улице в поселке городского типа Мисайлово.
В ходе опроса в присутствии законных представителей она пояснила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания посредством мобильной связиговорится в заявлении ведомства в MAX
Работникам АЗС удалось локализовать возгорание, пресечь дальнейшие действия подростка и передать ее прибывшим полицейским.
Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.