В Петербурге девочку отправили под домашний арест за поджог двух АЗС

Суд отправил под домашний арест девочку по делу о поджогах АЗС в Петербурге В Петербурге девочку отправили под домашний арест за поджог двух АЗС

Москва25 сен Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнеюю девочку, обвиняемую в поджоге двух АЗС по заданию телефонных мошенников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам уголовного дела, несовершеннолетняя Арина по заданию знакомого в Telegram-канале "Дайвинчик" 23 сентября облила и подожгла АЗС на Парашютной улице, а затем она подожгла еще одну автозаправку. Ее задержали на следующий день и предъявили обвинение в теракте.

Арина пояснила, что не хотела устрашать население, создавать опасность гибели людей, не желала дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений. Действовала под влиянием угроз и обмана, считала, что помогала правоохранительным органам в предотвращении финансирования Украины сказано в сообщении

Следствие ходатайствовало об аресте фигурантки, однако суд отказал и избрал школьнице домашний арест до 24 ноября.