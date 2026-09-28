После общения на сайте знакомств юноша поджег колонку на московской АЗС

Подросток поджег колонку на АЗС в Москве после общения на сайте знакомств После общения на сайте знакомств юноша поджег колонку на московской АЗС

Москва28 сен Вести.Очередной случай общения с "девушкой" на сайте знакомств привел 16-летнего подростка к поджогу на автозаправочной станции в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

По предварительным данным, юноша с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог одной из топливораздаточных колонок на МКАД и скрылся.

Возгорание оперативно ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал, а подозреваемого в течение нескольких часов задержали оперативники московской полиции.

По словам подростка, он действовал под руководством неизвестных лиц, которые запугали его и вынудили совершить противоправное деяние говорится в публикации

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления об умышленном уничтожении или повреждении имущества. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.