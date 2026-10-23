Москва23 октВести.Полиция в Московской области задержала несовершеннолетнего по подозрению в поджоге колонки автозаправочной станции. Об этом сообщает полиция региона.
Инцидент произошел в микрорайоне Заря городского округа Балашиха. Нанесен ущерб АЗС, расположенной на Леоновском шоссе.
Был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции 16-летний житель Можайского городского округанаписано в публикации пресс-службы полиции
Юноша отметил, что совершил поджог после указаний неизвестных. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
Возбуждены уголовные дела по ст. 165 и 205 УК РФ.