В Московской области несовершеннолетний был задержан полицией после поджога АЗС

В Подмосковье подросток поджег колонку на АЗС, его задержали В Московской области несовершеннолетний был задержан полицией после поджога АЗС

Москва23 окт Вести.Полиция в Московской области задержала несовершеннолетнего по подозрению в поджоге колонки автозаправочной станции. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в микрорайоне Заря городского округа Балашиха. Нанесен ущерб АЗС, расположенной на Леоновском шоссе.

Был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции 16-летний житель Можайского городского округа написано в публикации пресс-службы полиции

Юноша отметил, что совершил поджог после указаний неизвестных. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

Возбуждены уголовные дела по ст. 165 и 205 УК РФ.