Двух школьниц из Петербурга вовлекли в теракты через чат-бот для знакомств

Чат-бот для знакомств довел двух школьниц из Петербурга до терактов и ареста Двух школьниц из Петербурга вовлекли в теракты через чат-бот для знакомств

Москва29 окт Вести.В Санкт-Петербурге расследуется два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые обманом были вовлечены в противоправную деятельность, воспользовавшись популярным у молодежи интернет-сервисом знакомств. Об этом сообщает СК РФ в мессенджере MAX.

Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет о Telegram-сервисе "Дайвинчик".

По ее словам, Следком, ФСБ и МВД России продолжают фиксировать факты его использования спецслужбами Украины для вовлечения россиян, преимущественно молодежи, в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

Так, например, произошло с двумя несовершеннолетними петербурженками. Одна из них в сентябре совершила поджог автозаправки на улице Парашютной.

Обе девушки находятся под домашним арестом сообщила Петренко

Вторая в том же месяце облила горючей жидкостью служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата, а затем подожгла их. После этого девушка направилась к другому отделу полиции, но была задержана.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании 56 человек, вовлеченных в диверсии через "Дайвинчик".