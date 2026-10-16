В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов

Молодые петербуржцы стали фигурантами дела об организации работы GSM-шлюза В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов

Москва16 окт Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки и 22-летнего молодого человека, подозреваемых в организации работы GSM-шлюза для совершения преступлений, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Следствием установлено, что к преступной деятельности в составе организованной группы молодых людей привлекли в сентябре кураторы с Украины. Общение проходило в мессенджере Telegram. Подозреваемые получили от кураторов сим-боксы и начали их администрирование в Санкт-Петербурге. Девушка перевозила оборудование по разным адресам для конспирации преступной деятельности.

Следователем СК России при поддержке региональных УФСБ и МВД России проведены задержания указанных лиц, а также обыски в жилищах отмечается в публикации

Подозреваемые доставлены в следственный отдел для проведения следственных действий. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.