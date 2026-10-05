ФСБ: двое россиян собирали сведения об объектах ОПК и ТЭК по заданию Киева

ФСБ задержала двух россиян, собиравших сведения об объектах ОПК и ТЭК ФСБ: двое россиян собирали сведения об объектах ОПК и ТЭК по заданию Киева

Москва5 окт Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Пермском крае и Белгородской области двух молодых людей, собиравших сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для совершения диверсий и терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что фигуранты 2006 и 2002 годов рождения действовали в интересах спецслужб Украины.

В результате проведенных мероприятий установлено, что подозреваемые по заданию украинских кураторов в г. Перми и г Старый Оскол Белгородской области осуществляли сбор сведений в отношении объектов оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. Координация их преступной деятельности осуществлялась посредством мессенджера Telegram говорится в сообщении

В частности, у жителя Белгородской области при обыске нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство. Кроме того, он неоднократно привлекался украинскими спецслужбами в качестве курьера. Обманутые телефонными мошенниками местные жители передавали ему свои накопления.

Агенту в Пермском крае за сотрудничество со спецслужбами обещали крупное денежное вознаграждение и выезд в Евросоюз.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, диверсии, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Суд заключил обоих фигурантов под стражу.