Москва5 окт Вести.Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания молодого человека, который собирал сведения об оборонном предприятии в Пермском крае.

На кадрах запечатлен момент, как фигурант, специально устроившийся на военный завод по заданию украинского куратора, фотографирует цех предприятия. Всего, по его словам, он снял на видео и сфотографировал 11 цехов, схемы, чертежи и детали изготавливаемой продукции военного назначения. Все сведения он передал СБУ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и диверсии, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.