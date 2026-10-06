ФСБ показала кадры задержания жителя Тамбова по делу о подготовке теракта

Появилось видео задержания планировавшего теракт жителя Тамбова ФСБ показала кадры задержания жителя Тамбова по делу о подготовке теракта

Москва6 окт Вести.СБ опубликовала видео задержания 55-летнего жителя Тамбова, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв автомобилей сотрудников одного из оборонных предприятий.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы задерживают мужчину в лесополосе.

По информации ведомства, фигурант по своей инициативе связался в мессенджере с представителем украинской спецслужбы и согласился устроить подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Он запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства

В отношении него было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.