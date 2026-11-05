ФСБ задержала жителя Ленобласти, готовившего диверсию на ж/д объекте Житель Ленобласти готовил диверсию на ж/д по указанию украинских спецслужб

Москва5 ноя Вести.Сотрудники ФСБ задержали жителя Тосненского района Ленинградской области, готовившего диверсию на железной дороге и собиравшего сведения о ВС РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в 2024 году мужчина был завербован членом запрещенной в РФ террористической организации, курируемой украинскими спецслужбами, через мессенджер Telegram.

По заданию куратора он осуществлял сбор сведений о дислокации объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, заправочных станций в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта говорится в сообщении

У мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг и смартфон с перепиской с членами террористической организации Украины.

В отношении него возбужденно уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также покушении на диверсию. Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.

По решению суда он заключен под стражу.