В Донецке задержан мужчина, собиравшийся устроить взрыв у избирательного участка Житель Донецка задержан за подготовку теракта у избирательного участка

Москва21 сен Вести.Сотрудники ФСБ России задержали жителя Донецка, собиравшегося взорвать машину у избирательного участка в день голосования. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, с которыми поддерживал связь через интернет. Теракт он планировал совершить с помощью 20 килограммов взрывчатки, которую забрал из тайника, а также самодельного устройства, сброшенного ему с беспилотника.

Полученной взрывчаткой и поражающими элементами злоумышленник снарядил личный автомобиль, который должен был разместить вблизи одного из избирательных участков региона и осуществить подрыв СВУ во время массового скопления людей в период выборной кампании 2026 года. Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, так как он был своевременно задержан сотрудниками ФСБ России говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мера пресечения задержанному пока не избрана.