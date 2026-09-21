СБУ обещала жителю Донецка 10 тыс. долларов за взрыв у избирательного участка За теракт украинские спецслужбы обещали жителю Донецка 10 тысяч долларов

Москва21 сен Вести.За совершение теракта возле избирательного участка в Донецке украинские спецслужбы обещали исполнителю 10 тысяч долларов. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого публикует ЦОС ФСБ России.

По словам фигуранта, с ним связался знакомый, предложил сотрудничество и свел с куратором из СБУ. Сначала тот попросил снимать военные объекты на территории ДНР, а после – устроить взрыв.

Мужчина заявляет, что согласился на преступление, потому что нуждался в деньгах. В тайнике в указанном месте он нашел взрывчатку, а самодельное устройство ему сбросили с БПЛА. Согласно плану, он должен был оставить машину с бомбой рядом со зданием.

Довести до конца задуманное он не успел, так как был задержан российскими силовиками.